Sevgili Yay, bugün haftanın son iş günü olmasına rağmen, gökyüzü sana enerjik bir Cuma günü vadediyor. Mars'ın enerjik ve hareketli Kova burcuna geçişiyle, iletişim trafiğin bir hayli artıyor. Görüşmeler, toplantılar ve yazışmalar... derken günün nasıl geçtiğini bile anlamayacaksın. Ancak merak etme, bu durum seni yormayacak, aksine daha da motive edecek. Çünkü bu dinamizm ve canlılık kazanmanı sağlayacak.

Her an yeni bir insanla yeni bir fikir üzerine düşünmek, yeni düşüncelere ve bakış açılarına yönlendirecek seni. Bugün, esnek davranmanın ve yeni fikirlere açık olmanın sana büyük kazançlar sağlayacağı bir gün. Belki de kısa vadeli bir planın, uzun vadeli bir projeye dönüşmesi söz konusu olabilir. Kim bilir?

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün, hareketli bir gün seni bekliyor. Eğer bir ilişkin varsa, bugün daha sosyal olabilirsin. Belki sevdiklerinle birlikte güzel bir akşam yemeği planlayabilir, dostlarınızla uzun sofralarda buluşabilirsiniz. Birlikte zaman geçirmekten keyif aldığınız etkinliklere odaklanma vakti. Tabii bekarsan, sosyalleşmek yeni heyecanları da beraberinde getirebilir. Bu gece workshoplara, konserlere, tiyatro veya dans derslerine bir şans ver deriz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…