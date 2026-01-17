Sevgili Yay, bugün Oğlak burcunda bir Yeni Ay gerçekleşiyor ve bu durum, kariyerinde maddi konuları bir anda ön plana çıkarıyor. Belki de uzun zamandır ertelediğin gelir ve gider dengeni yeniden gözden geçirme zamanı geldi. Beklentilerinde bir gecikme yaşanması, seni biraz düşündürebilir ama endişelenme! Bu Yeni Ay, daha sağlam ve güvenilir bir finansal düzen kurman için sana doğru yönde bir yol gösteriyor.

Öte yandan iş hayatında değer duygunu sorgulamana da neden oluyor. Emeğinin karşılığını alıp almadığını daha net bir şekilde görmeye başlıyorsun. Yeni sorumluluklar ve bu sorumlulukların getireceği maddi beklentiler gündeme gelebilir. İşte tam da bu noktada hakkını almak için sesini çıkarmalı ve kendini göstermelisin!

Peki ya aşk? Aşk hayatına baktığımızda ise Oğlak burcundaki Yeni Ay, ilişkilerde güven temasını güçlendiriyor. Duygusal olarak daha temkinli davranabilirsin ve bu durum, ilişkinin seyrini değiştirebilir. İlişkinde maddi konular ya da geleceğe yönelik planlar da gündeme gelirse, şaşırma! Lakin onunla ortak bir gelecek mi istiyorsun, yoksa hâlâ ona güvenemiyor musun? Bunu iyi düşün, zira bu aşk mı geçici heves mi çözmen şart! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…