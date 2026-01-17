Sevgili Yay, bugün Oğlak burcunda gerçekleşen Yeni Ay, ilişkilerdeki güven temasını güçlendiriyor. Belki de aşk hayatında biraz daha temkinli olmanın zamanı geldi. Bu durum, ilişkinin seyrini belirleyecek bir dönemeç olabilir.

Belki de ilişkinde maddi konular ya da geleceğe yönelik planlar gündeme gelmeye başlar. Bu durum karşısında şaşırmana gerek yok. Ancak burada önemli olan nokta; bu konuları gündeme getirirken onunla ortak bir gelecek mi istiyorsun, yoksa hâlâ ona güvenemiyor musun? Bu durumu iyi düşünmen gerekiyor. Çünkü ancak böylece aşkının geçici bir heves mi, yoksa gerçek mi olduğunu çözebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…