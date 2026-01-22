Sevgili Yay, bu Cuma gününe hazır mısın? Çünkü bugün, enerji dolu Mars'ın Kova burcuna geçişiyle birlikte, hareket etme isteğin tavan yapacak. Ancak bedenin bu hızlı tempoya ayak uyduramayabilir. Bu durum, enerji seviyenin düşmesine ve yorgun hissetmene neden olabilir.

Özellikle ani planlar ve düzensiz tempo seni bir hayli yorabilir. Bu nedenle, enerjini ölçülü bir şekilde kullanmanı öneriyoruz. Aşırıya kaçmak yerine, dengeli ve ölçülü bir hareket tarzı benimsemek, hem kendini daha iyi hissetmene, hem de enerjini daha verimli kullanmana yardımcı olacaktır.

Unutma ki esnek olmak önemlidir ama her şeyin bir ölçüsü vardır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…