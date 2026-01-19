onedio
astroirem Astroloji Editörü
19.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 20 Ocak Salı günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 20 Ocak Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Güneş'in Kova burcuna geçişini kutluyoruz. Bu geçiş, içinde bulunan hareket etme ihtiyacını daha da artıracak. Ancak, burada önemli olan nokta, bu enerjini aşırıya kaçmadan dengeli bir şekilde dağıtmak.

Biliyoruz, Yay burcu insanı enerjik ve hareketli olmayı sever. Ancak bugün, enerjini dikkatlice yönetmen, günün sonunda daha iyi hissetmeni sağlayacaktır. Belki biraz yoga yapabilir, belki bir spor salonuna gidip enerjini orada atabilirsin. Ya da belki de sadece bir kitap okuyarak, enerjini zihinsel bir aktiviteye yönlendirebilirsin. Ayrıca, bugün açık havada kısa yürüyüşler yapmanın zihinsel ferahlık getireceğini unutma. Ama en önemlisi, bugünden keyif almaya odaklan! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

