Sevgili Yay, bugün aşk hayatında biraz hareketlenme olabilir, özellikle de sohbetlerin kalbindeki ateşi alevlendirecek bir çekim hissi söz konusu. Tabii eğer bekarsan, son zamanlarda yükselen bir flört enerjisi var ve bu enerjiye kolayca kapılman mümkün. Belki de bu, beklenmedik bir mesajla başlar ve sonrasında gülümseyen bir emoji, birkaç neşeli yazışma ve bir sonraki anı planlama ile devam eder.

Ama eğer bir ilişkin varsa, bu dönemde partnerinle daha çok iletişim kurma isteği içinde olabilirsin. Belki de bir süredir aklında olan bir konuyu tartışmak, belki de birlikte yeni bir macera planlamak istersin. Bugün ona, düşüncelerini aktarmak, hislerini anlatmak, ne istediğini ya da ne istemediğini ifade etmek gündeminde yer alabilir. Bu, ilişkinin daha da derinleşmesi için harika bir fırsat olabilir. Galiba kendini tamamen ona bırakmaya hazırsın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…