Sevgili Yay, bir hayli hareketli ve heyecanlı bir güne hazır ol! Zira, kariyer hayatında adeta fırtınalar etmek üzere. Güneş ve Merkür’ün Kova burcundaki kavuşumu, seni ani kararlar almaya ve hızlı bir şekilde harekete geçmeye teşvik ediyor. Bir telefon çağrısı, bir e-posta ya da bir mesaj, tüm kariyerinin yönünü değiştirebilir. Tabii bu duruma hızlıca adapte olmak, kazançlı çıkmanı sağlayabilir.

İşte tam da bu yüzden, iş hayatında fikir alışverişlerinin hız kazandığı bir dönemdesin. Merkür Cazimi, doğru insanlarla doğru zamanda konuşmanı sağlıyor. Belki de kısa bir görüşme, uzun vadeli bir iş birliğinin kapısını aralayabilir. Bugün, enerjini yüksek tut çünkü kariyerini yeniden şekillendirme ve geleceğini başarılarla taçlandırma şansı seni bekliyor!

Peki ya aş? Aşk hayatında ise Güneş ve Merkür’ün Kova burcundaki kavuşumu, mesafeleri kapatan bir etki yaratıyor. Uzakta olan bir sevdiklerinle iletişimin artabilir. Bekarsan, beklenmedik bir sohbet seni hoşnut bırakabilir. Bugün, duygusal bağlarını kelimelerle daha da güçlendirebilirsin. Yani, bugün aşkta da kelimelerin gücüne inan ve hislerini açıkça ifade et. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…