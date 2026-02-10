Sevgili Yay, bugün seninle biraz aşk mevzularından bahsetmek istiyoruz. Bildiğin gibi, geçmişte yaşadığın bir aşk hayal kırıklığı, seni biraz yıpratmış ve belki de aşka olan inancını sarsmıştı. Ancak bugün, o kırık kalbinin artık seni esir almayacağını müjdelemek istiyoruz. Bekarsan ve aşka yeniden adım atma konusunda tereddütlerin varsa, Chiron'un Güneş ile arasındaki çekimin, tam da bu cesareti simgelediğini bilmelisin.

Bugün, kalbinin daha hafif ve özgür hissetmeye başladığını fark edeceksin. O ağırlıklardan kurtulduğunda, gerçek aşkın adım adım yaklaştığını hissedeceksin. Belki bir bakış, belki bir gülümseme, belki de beklenmedik bir mesaj... Kim bilir? Ancak emin olabilirsin ki, aşk seni bulmak için yolda. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…