9 Şubat - 15 Şubat Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
9 - 15 Şubat 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.02.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 9 Şubat - 15 Şubat haftasında Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta senin için biraz karaciğer temalı bir hafta olacak gibi görünüyor. Haftanın başında, biraz düzensiz beslenme ve geç saatlere kadar ayakta kalma durumları, bedenini yorabilir. Bu durum, karaciğerinin daha fazla çalışmasına neden olabilir. Bu nedenle, özellikle haftanın başında, beslenmene biraz daha dikkat etmende fayda var.

Haftanın ortalarına doğru ise hareket etme ihtiyacının arttığını hissedebilirsin. Bu durum, karaciğerinin daha fazla enerji üretme ihtiyacından kaynaklanıyor olabilir. Bu dönemde hafif spor yapmak, hem enerjini atmana yardımcı olacak hem de karaciğerini rahatlatacaktır. Yürüyüşler, hafif koşular ya da evde yapabileceğin hafif egzersizler, bu dönem için oldukça ideal seçenekler haline gelecektir. Tabii bu süreçte yağlı ve ağır yiyeceklerden de uzak durmalısın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

