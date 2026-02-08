Sevgili Terazi, bu hafta senin için biraz karaciğer temalı bir hafta olacak gibi görünüyor. Haftanın başında, biraz düzensiz beslenme ve geç saatlere kadar ayakta kalma durumları, bedenini yorabilir. Bu durum, karaciğerinin daha fazla çalışmasına neden olabilir. Bu nedenle, özellikle haftanın başında, beslenmene biraz daha dikkat etmende fayda var.

Haftanın ortalarına doğru ise hareket etme ihtiyacının arttığını hissedebilirsin. Bu durum, karaciğerinin daha fazla enerji üretme ihtiyacından kaynaklanıyor olabilir. Bu dönemde hafif spor yapmak, hem enerjini atmana yardımcı olacak hem de karaciğerini rahatlatacaktır. Yürüyüşler, hafif koşular ya da evde yapabileceğin hafif egzersizler, bu dönem için oldukça ideal seçenekler haline gelecektir. Tabii bu süreçte yağlı ve ağır yiyeceklerden de uzak durmalısın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…