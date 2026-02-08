onedio
9 Şubat - 15 Şubat Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
9 - 15 Şubat 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.02.2026 - 18:01

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşkla imtihanını ve 9 Şubat - 15 Şubat haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 9 Şubat - 15 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta Venüs'ün Balık burcuna geçişi, aşk hayatını adeta bir romantik film sahnesine dönüştürecek. Romantizm, sadece özel anlarda değil, günlük hayatının her anında seninle olacak. Beklenmedik mesajlar, küçük ama anlamlı jestler, ince düşünülmüş detaylar... İşte bu hafta aşk hayatının anahtar kelimeleri bunlar. 

Belki partnerine bir çiçek alabilir, belki de flörtüne tatlı bir mesaj gönderebilirsin. Bu tür hoş jestler, ilişkinde mutluluğun kapılarını aralayacak ve sevgi dolu bir atmosfer yaratacak. Aşka hak ettiği değeri verdiğin bu hafta, karşılığını da en iyi şekilde alacağını belirtmek isteriz. Küçük adımların, duygu dolu yakınlaşmalara ilham olacak ve ilişkinde yeni bir sayfa açmana yardımcı olacak. Bu hafta romantizmin ve aşkın doruklarına çıkmasına hazır ol! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

