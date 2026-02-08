onedio
9 Şubat - 15 Şubat Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
9 - 15 Şubat 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.02.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 9 Şubat - 15 Şubat haftası Terazi ve yükselen Terazi burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 9 Şubat - 15 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta seni sıradanlığın ötesine, hayatın derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkarıyoruz. Haftanın ilk günlerinde, Merkür'ün Kova burcuna geçişiyle birlikte, seni yaratıcılıkta ve ifade biçiminde yeni bir döneme taşıyoruz. İş hayatında, belki de 'daha önce hiç denemedim' dediğin bir fikir, cesurca masaya gelebilir. Belki de bir iş kurma planı, belki de bir bireysel proje... Kim bilir, belki de bir sanat eseri! Yaratıcılığın ve cesaretin bu dönemde öne çıkıyor.

Haftanın ortasında, Merkür'ün Kuzey Ay Düğümü ile kavuşumu seni farklı bir boyuta taşıyabilir. Bu enerji, belki de daha önce fark etmediğin bir yeteneğini ortaya çıkarabilir ve seni iş dünyasında parlayan bir yıldız haline getirebilir. Bu, belki de bir iş teklifi, belki de bir işbirliği ya da uzun vadeli bir projenin başlangıcı olabilir. Bu dönemde önemli olan, fırsatları kaçırmamak ve kendine inanmak olacak. Ve tabii ki bu arada; yarım kalan, belirsiz duran her şey ya netleşiyor ya da hayatından çıkıyor. İşte bu, iş hayatında önünü açıyor ve seni yeni başarılara taşıyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

