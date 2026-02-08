onedio
9 Şubat - 15 Şubat Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
9 - 15 Şubat 2026, Haftalık Burç Yorumu

08.02.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 9 Şubat - 15 Şubat haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 9 Şubat - 15 Şubat haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta hayat seni yüzeyin sıradanlığından alıp derinlerin gizemine doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Haftanın başında Merkür'ün Kova burcuna geçişiyle birlikte, yaratıcılığını ve kendini ifade etme biçimini tamamen değiştirecek bir dönüşüm seni bekliyor. İş hayatında belki de 'daha önce denemedim' dediğin bir fikir, cesurca masaya gelebilir. Özellikle bireysel projeler, iş kurma planları ve yaratıcı işler bu dönemde öne çıkıyor.

Haftanın ortasında ise Merkür'ün Kuzey Ay Düğümü kavuşumuna dikkat etmelisin Yani, belki de daha önce fark etmediğin bir yeteneğinin görünür olmasına neden olan bu enerji seni iş dünyasında dikkat çekici kılabilir. Bu, heyecan verici teklifler, bir işbirlikleri ya da uzun vadeli bir projenin başlangıcı olabilir. Bu dönemde önemli olan, fırsatları kaçırmamak ve kendine inanmak olacak. Tabii bu arada; yarım kalan, belirsiz duran her şey ya netleşiyor ya da hayatından çıkıyor. İşte bu iş hayatında önünü açıyor! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs’ün Balık burcuna geçişi, romantizmi günlük hayatın içine yayıyor. Küçük jestler, beklenmedik mesajlar, ince düşünülmüş detaylar gündeminde olabilir. Partnerine ya da flörtüne yapacağın hoş jestler ilişkinde mutluluğu beraberinde getirir. Aşka hak ettiği değeri verdiğin bu hafta, karşılığını da en iyi şekilde alacağını söylemeden geçmeyelim. Senin küçük adımların, duygu dolu yakınlaşmalara ilham olacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

