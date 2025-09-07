onedio
8 Eylül - 14 Eylül Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
8 - 14 Eylül 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 8 Eylül - 14 Eylül haftasında Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta senin için biraz inişli çıkışlı bir dönem olabilir. Haftanın başında duygusal dalgalanmalarının bedenine ağır gelebileceği bir dönemdesin. Bu durum, cildinde hassasiyet oluşmasına veya küçük alerjik reaksiyonlarla karşılaşmana neden olabilir. Ama endişelenme, doğanın sunduğu bakım yöntemleri senin için bir kurtarıcı olabilir. Doğal maskeler, bitkisel yağlar ve huzur veren bitki çayları ile kendini şımartmanın tam zamanı!

Hafta sonuna doğru ise Mars'ın düşük enerjisi yüzünden senin de enerjin biraz düşürebilir. Kaslarını hızla yoracak olan bu enerji, normalde kolayca başa çıkabileceğin aktiviteleri bile zorlaştırabilir. Bu dönemde kendine fazla yüklenmemen ve bedenini dinlemen oldukça önemli. Belki biraz yoga, belki biraz meditasyon ile tazelenmenin tam vakti. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

