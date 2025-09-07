8 Eylül - 14 Eylül Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta senin için biraz inişli çıkışlı bir dönem olabilir. Haftanın başında duygusal dalgalanmalarının bedenine ağır gelebileceği bir dönemdesin. Bu durum, cildinde hassasiyet oluşmasına veya küçük alerjik reaksiyonlarla karşılaşmana neden olabilir. Ama endişelenme, doğanın sunduğu bakım yöntemleri senin için bir kurtarıcı olabilir. Doğal maskeler, bitkisel yağlar ve huzur veren bitki çayları ile kendini şımartmanın tam zamanı!

Hafta sonuna doğru ise Mars'ın düşük enerjisi yüzünden senin de enerjin biraz düşürebilir. Kaslarını hızla yoracak olan bu enerji, normalde kolayca başa çıkabileceğin aktiviteleri bile zorlaştırabilir. Bu dönemde kendine fazla yüklenmemen ve bedenini dinlemen oldukça önemli. Belki biraz yoga, belki biraz meditasyon ile tazelenmenin tam vakti. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…