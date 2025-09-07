onedio
8 Eylül - 14 Eylül Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
8 - 14 Eylül 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Astroloji Editörü

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşkla imtihanını ve 8 Eylül - 14 Eylül haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 8 Eylül - 14 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta aşk gezegeni Venüs'ün gökyüzünde parıldadığı bir dönemdesin. Kalbin, Venüs'ün enerjisiyle birlikte adeta bir ateş topuna dönüşüyor, sevgi ve tutkuyla dolup taşıyor. Peki bu enerjiye kapılmaya hazır mısın?

Sosyal çevrende, belki de bir süredir beklediğin hoş bir sürpriz ya da tamamen beklenmedik bir tanışma yaşanabilir. Belki de yeni bir aşka yelken açmanın tam zamanı! Bu hafta, kalbinin sesini dinlemekten korkma!  Tabii eğer bir ilişkin varsa, bu hafta ilişkinde romantizm dozu artıyor. İlişkin daha tatlı, daha sıcak bir hale bürünüyor. Sevdiğin kişiyle geçireceğin keyifli anlar, bu haftanın en güzel hediyesi olacak. Zira Venüs'ün enerjisi, ilişkini güçlendirecek ve aşkını daha da derinleştirecek. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

