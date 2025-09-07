8 Eylül - 14 Eylül Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta aşk gezegeni Venüs'ün gökyüzünde parıldadığı bir dönemdesin. Kalbin, Venüs'ün enerjisiyle birlikte adeta bir ateş topuna dönüşüyor, sevgi ve tutkuyla dolup taşıyor. Peki bu enerjiye kapılmaya hazır mısın?

Sosyal çevrende, belki de bir süredir beklediğin hoş bir sürpriz ya da tamamen beklenmedik bir tanışma yaşanabilir. Belki de yeni bir aşka yelken açmanın tam zamanı! Bu hafta, kalbinin sesini dinlemekten korkma! Tabii eğer bir ilişkin varsa, bu hafta ilişkinde romantizm dozu artıyor. İlişkin daha tatlı, daha sıcak bir hale bürünüyor. Sevdiğin kişiyle geçireceğin keyifli anlar, bu haftanın en güzel hediyesi olacak. Zira Venüs'ün enerjisi, ilişkini güçlendirecek ve aşkını daha da derinleştirecek. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…