8 Eylül - 14 Eylül Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu haftanın ilk ışıklarıyla birlikte Ay ile Venüs'ün oluşturduğu yumuşak ve sakin enerji, senin için adeta bir kalkan görevi görüyor. İş yerindeki stresli ortamın aksine, bu enerji sana huzur ve dinginlik getiriyor. İş arkadaşlarınla olan ilişkilerinde beklenmedik desteklerle karşılaşabilir, belki de hiç ummadığın bir anda seni rahatlatacak anlaşmalar yapabilirsin. İş görüşmeleri, yeni projeler ya da fırsatlar konusunda adeta bir cazibe merkezi olacaksın, sanki şans yüzüne gülmeye karar vermiş gibi.

Fakat dikkat! Ay’ın Jüpiter’le kurduğu kare, haftanın ortasına doğru seni fazla iyimser ve belki de biraz dağınık yapabilir. Harcamalarında, yatırımlarında ya da yeni iş girişimlerinde biraz daha dikkatli olman ve sınırlarını iyi belirlemen gerekiyor. Aksi halde, bu dönemde yapacağın hatalar, ileride seni zor durumda bırakabilir. Ancak hafta sonuna yaklaştığında, iş yerindeki dengeyi kurduğunu ve her şeyin kontrol altında olduğunu hissedeceksin. Bu süreçte finansal alanda aldığın kararlar, ilerleyen dönemde sana kazanç sağlayacak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…