8 Eylül - 14 Eylül Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta seni neler mi bekliyor? Öncelikle Ay ile Venüs üçgeninin getirdiği yumuşak ve sakin enerji, haftanın başında seni iş yerinde adeta bir kalkan gibi koruyor. Özellikle iş arkadaşlarınla olan ilişkilerinde sürpriz desteklerle karşılaşabilir, belki de beklenmedik bir anda seni rahatlatacak anlaşmalar yapabilirsin. İş görüşmeleri, yeni projeler ya da fırsatlar konusunda oldukça cazip bir dönemdesin, adeta şansın yüzüne gülecek.

Fakat dikkat! Ay’ın Jüpiter’le yaptığı kare, haftanın ortasına doğru seni fazla iyimser ve belki de biraz dağınık kılabilir. Harcamalarında, yatırımlarında ya da yeni iş girişimlerinde dikkatli olman ve sınırlarını bilmen gerekiyor. Aksi halde, bu dönemde yapacağın hatalar, ileride seni zor durumda bırakabilir. Hafta sonuna yaklaştığında ise iş yerinde dengeyi kurduğunu ve her şeyin kontrol altında olduğunu hissedeceksin. Bu sırada finansal alanda aldığın kararlarsa ilerleyen dönemde sana kazanç sağlayacak.

Peki ya aşk hayatın? Venüs’ün desteğiyle kalbin adeta bir ateş topuna dönüşüyor. Sosyal çevrende hoş bir sürpriz ya da hiç beklemediğin bir tanışma yaşanabilir. Mevcut ilişkinde ise romantizm dozu artıyor, ilişkin daha tatlı, daha sıcak bir hale bürünüyor. Bu hafta aşkta ve işte şansın yanında, keyifli bir hafta seni bekliyor! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…