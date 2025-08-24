25 Ağustos - 31 Ağustos Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta senin için oldukça hareketli ve enerjik geçecek gibi görünüyor. Venüs'ün Aslan burcundaki etkisi, sosyal alanda daha çok yer almanı ve etkinliklere katılmanı teşvik ediyor. Bu durum, haftanın başında enerjinin yükselmesine ve kalabalık ortamlarda bulunmanın sana daha çok keyif vermesine neden olacak.

Enerji dolu bir hafta başlangıcının ardından ise hafta ortasında Venüs ve Neptün'ün oluşturduğu üçgen, senin için bir tür ruhsal detoks etkisi yaratabilir. Bu dönemde, suyla temas etmek sana şifa verebilir. Belki bir deniz kenarı gezisi, belki bir spa ziyareti ya da sadece evde rahatlatıcı bir banyo... Su elementi, ruhunu ve bedenini arındırarak sana huzur ve rahatlama sağlayacaktır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…