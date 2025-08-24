25 Ağustos - 31 Ağustos Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta senin için Venüs'ün Aslan burcundaki hareketiyle sosyal çevrenin önem kazandığı bir hafta olacak. Haftanın ilk günlerinde yeni yüzlerle karşılaşabilir, iş ağına yeni bağlantılar ekleyebilir ve kariyerine ivme kazandıracak toplulukların bir parçası olabilirsin. Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu üçgen, uzun vadeli iş ilişkilerini güçlendirerek, sana istikrar ve süreklilik vaat eden fırsatlar sunacak.

Haftanın ortasında Venüs ve Uranüs'ün oluşturduğu altmışlık, beklenmedik bir davet ya da sürpriz bir iş ortaklığı ile karşılaşabileceğin anlamına geliyor. Hafta sonuna doğru ise Venüs ve Plüton'un karşıtlığı, seni aile ve iş arasında bir denge kurmaya zorlayabilir; bu durumda fazla baskıcı olmamaya özen göstermelisin. Tüm bunların dışında, hafta boyunca seni saran güçlü astrolojik etkilerle hayallerini süsleyen sosyal projelere odaklanabilir, böylece hem kazandığın hem de keyif aldığın işler yapabilirsin.

Aşk havası mı? Aşk hayatında ise Venüs ve Neptün'ün oluşturduğu üçgen, romantizmin kapılarını aralıyor. Hafta ortasında yeni bir tanışma kalbini hızlandırabilir ya da mevcut ilişkinde daha derin, daha ruhsal bağlar kurabilirsin. Ancak hafta sonunda kıskançlık ya da güç savaşlarına karşı dikkatli olmalısın. Bunun yerine tutkulu ve derin bağlar kurmaya, ilişkine renk katacak yakınlaşmalara odaklanabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…