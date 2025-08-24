25 Ağustos - 31 Ağustos Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta senin için aşk ve romantizm dolu bir atmosferin kapıları sonuna kadar açılıyor. Gökyüzünde Venüs ve Neptün'ün oluşturduğu büyülü üçgen, adeta romantizmin ve aşkın en saf haliyle seni buluşturacak. Bu hafta, belki de beklenmedik bir anda, yeni bir tanışma kalbini daha hızlı çarptırabilir. Kim bilir, belki de bu yeni tanışma, hayatının aşkı olabilir!

Mevcut ilişkinde ise bu hafta daha derin ve ruhsal bağlar kurma fırsatın olacak. İlişkinin temelini daha da güçlendirecek bu süreç, arandaki bağı daha da kuvvetlendirecek. Ancak her şeyin mükemmel olduğu bir dönemde bile, bazı tuzaklara dikkat etmen gerekiyor. Hafta sonu özellikle kıskançlık ya da güç savaşlarına karşı dikkatli olmanda fayda var. Bu tür durumlar, ilişkinin huzurunu bozabilir ve arandaki bağı zedeleyebilir. Bunun yerine, bu hafta sonu tutkulu ve derin bağlar kurmaya odaklanabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…