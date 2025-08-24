onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Terazi Burcu
25 Ağustos - 31 Ağustos Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
25 - 31 Ağustos 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşkla imtihanını ve 25 Ağustos - 31 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 25 Ağustos - 31 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta senin için aşk ve romantizm dolu bir atmosferin kapıları sonuna kadar açılıyor. Gökyüzünde Venüs ve Neptün'ün oluşturduğu büyülü üçgen, adeta romantizmin ve aşkın en saf haliyle seni buluşturacak. Bu hafta, belki de beklenmedik bir anda, yeni bir tanışma kalbini daha hızlı çarptırabilir. Kim bilir, belki de bu yeni tanışma, hayatının aşkı olabilir!

Mevcut ilişkinde ise bu hafta daha derin ve ruhsal bağlar kurma fırsatın olacak. İlişkinin temelini daha da güçlendirecek bu süreç, arandaki bağı daha da kuvvetlendirecek. Ancak her şeyin mükemmel olduğu bir dönemde bile, bazı tuzaklara dikkat etmen gerekiyor. Hafta sonu özellikle kıskançlık ya da güç savaşlarına karşı dikkatli olmanda fayda var. Bu tür durumlar, ilişkinin huzurunu bozabilir ve arandaki bağı zedeleyebilir. Bunun yerine, bu hafta sonu tutkulu ve derin bağlar kurmaya odaklanabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Terazi burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın