25 Ağustos - 31 Ağustos Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta Venüs'ün Aslan burcundaki hareketiyle, sosyal çevrenin önem kazandığı bir hafta olacak. Haftanın ilk günlerinde, yeni yüzlerle tanışabilir, iş ağına yeni bağlantılar ekleyebilir ve kariyerine hız kazandıracak toplulukların bir parçası olabilirsin. Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu güçlü üçgen ise uzun vadeli iş ilişkilerini güçlendirerek, sana istikrar ve süreklilik vadeden fırsatlar sunacak. Bu durum, iş hayatında daha da ilerlemene yardımcı olacak ve belki de uzun zamandır beklediğin terfiyi almanı sağlayacak.

Haftanın ortasında Uranüs'ün enerjisi beklenmedik bir davet ya da sürpriz bir iş ortaklığı ile karşılaşabileceğin anlamına geliyor. Belki de hiç beklemediğin bir iş teklifi alabilir veya yeni bir iş ortağıyla tanışabilirsin. Hafta sonuna doğru ise aile ve iş arasında bir denge kurman her zamankinden önemli olacak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…