18 Ağustos - 24 Ağustos Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta Güneş ve Uranüs arasındaki kare açı, sinir sistemini biraz daha hassaslaştırabilir. Bu durum, ani gerginliklerin baş ağrısı veya kasılmalar şeklinde bedenine yansımasına neden olabilir.

Fakat endişelenme, çünkü bu durumu kontrol altına almanın yolları da mevcut. Stresinizi azaltmanın en etkili yollarından biri, yaratıcı uğraşlara yönelmek olacaktır. Belki bir resim yapabilir, belki de bir şiir yazabilirsin. Belki de uzun zamandır el atmak istediğin bir hobiye başlamanın tam zamanıdır. Unutma ki yaratıcılık stresle başa çıkmanın en güzel yollarından biridir ve seni rahatlatacaktır. Bu dönemde kendine daha fazla özen göstermeyi de unutma. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…