Terazi Burcu
18 Ağustos - 24 Ağustos Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

18 - 24 Ağustos 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 18 Ağustos - 24 Ağustos haftasında Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta Güneş ve Uranüs arasındaki kare açı, sinir sistemini biraz daha hassaslaştırabilir. Bu durum, ani gerginliklerin baş ağrısı veya kasılmalar şeklinde bedenine yansımasına neden olabilir.

Fakat endişelenme, çünkü bu durumu kontrol altına almanın yolları da mevcut. Stresinizi azaltmanın en etkili yollarından biri, yaratıcı uğraşlara yönelmek olacaktır. Belki bir resim yapabilir, belki de bir şiir yazabilirsin. Belki de uzun zamandır el atmak istediğin bir hobiye başlamanın tam zamanıdır. Unutma ki yaratıcılık stresle başa çıkmanın en güzel yollarından biridir ve seni rahatlatacaktır. Bu dönemde kendine daha fazla özen göstermeyi de unutma. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

