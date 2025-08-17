18 Ağustos - 24 Ağustos Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta senin için yoğun bir tempo ve bir dizi hazırlıkla dolu olacak. Haftanın ilk günlerinde iş hayatında belki biraz gölgede kalabilirsin, ama endişelenme! Stratejik düşünme yeteneğin sayesinde bu durumu avantajına dönüştürebilirsin. Bu süreçte, zihninin biraz dinlenmeye, huzura kavuşmaya ihtiyacı olacak. Bu yüzden, stresli durumları ve gereksiz gerginlikleri hayatından olabildiğince uzak tutmaya özen göster.

Haftanın ortasına geldiğinde ise Merkür ile Mars'ın uyumlu açısı, ekip çalışmalarında veya dostlarının da içinde olduğu bir projede ivme kazanmanı sağlayacak. Bu enerjiyi en verimli şekilde kullanarak, işlerini hızlandırabilir ve daha fazla ilerleme kaydedebilirsin. Ardından gelen Başak Yeni Ayı, belki de uzun süredir arka planda tuttuğun bir fikrin veya planın hayata geçirilmesi için sana ilham verebilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…