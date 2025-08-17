onedio
18 Ağustos - 24 Ağustos Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

18 - 24 Ağustos 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 18 Ağustos - 24 Ağustos haftası Terazi ve yükselen Terazi burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 18 Ağustos - 24 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta senin için yoğun bir tempo ve bir dizi hazırlıkla dolu olacak. Haftanın ilk günlerinde iş hayatında belki biraz gölgede kalabilirsin, ama endişelenme! Stratejik düşünme yeteneğin sayesinde bu durumu avantajına dönüştürebilirsin. Bu süreçte, zihninin biraz dinlenmeye, huzura kavuşmaya ihtiyacı olacak. Bu yüzden, stresli durumları ve gereksiz gerginlikleri hayatından olabildiğince uzak tutmaya özen göster.

Haftanın ortasına geldiğinde ise Merkür ile Mars'ın uyumlu açısı, ekip çalışmalarında veya dostlarının da içinde olduğu bir projede ivme kazanmanı sağlayacak. Bu enerjiyi en verimli şekilde kullanarak, işlerini hızlandırabilir ve daha fazla ilerleme kaydedebilirsin. Ardından gelen Başak Yeni Ayı, belki de uzun süredir arka planda tuttuğun bir fikrin veya planın hayata geçirilmesi için sana ilham verebilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

