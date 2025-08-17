18 Ağustos - 24 Ağustos Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta Güneş'in Başak burcuna geçişi ile birlikte, aşk hayatında bazı değişiklikler olabilir. Bu değişiklikler, ilişkilerini ve duygusal durumunu etkileyebilir. İşte tam da bu noktada ilişkilerinde daha içe dönük bir ruh hali hissetmen mümkün. Bu durum, partnerine karşı beklentilerini daha sakin bir şekilde gözden geçirmene, ilişkinin detaylarını daha net bir şekilde görmene yardımcı olabilir.

Bu süreçte, ilişkini daha sağlıklı ve dengeli bir seviyeye taşımanın yollarını arayacaksın. Belki de bu, daha önce göz ardı ettiğin bazı noktaları yeniden değerlendirmen için bir fırsat olabilir. Bu dönemde, duygularını ve düşüncelerini açıkça ifade etmekten çekinme. Unutma ki, her şeyin başı iyi bir iletişimdir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…