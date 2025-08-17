onedio
18 Ağustos - 24 Ağustos Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

18 - 24 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 18 Ağustos - 24 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 18 Ağustos - 24 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta senin için hazırlıklarla dolu geçecek gibi görünüyor. Haftanın başında iş yerinde biraz geri planda kalabilirsin, ancak stratejik düşüncelerinle bu durumu lehine çevirebilirsin. Bu süreçte zihninin biraz dinlenmeye, sakinleşmeye ihtiyacı olacak. Bu nedenle, stresli durumları mümkün olduğunca uzak tutmaya çalış.

Haftanın ortasında ise Merkür ile Mars'ın altmışlığı, ekip çalışmalarında veya arkadaş çevrenle birlikte yürüttüğün bir projede hız kazanmanı sağlayacak. Bu enerjiyi verimli bir şekilde kullanarak, işlerini hızlandırabilirsin. Ardından gelen Başak Yeni Ayı ise perde arkasında yürüttüğün bir konuyu hayata geçirmen için seni teşvik edebilir. Gizli planlarının somut bir şekil alabileceği bu dönemde, adımlarını dikkatli atmayı ise unutma!

Sıra geldi aşka... Aşk hayatına baktığımızda ise bu hafta Güneş'in Başak burcuna geçişi, ilişkilerinde biraz daha içe dönük hissetmene neden olabilir. Bu süreçte partnerine karşı beklentilerini sakince gözden geçirecek, ilişkini daha sağlıklı bir seviyeye taşımanın yollarını arayacaksın. Bu dönemde, duygularını ve düşüncelerini açıkça ifade etmekten çekinme. Unutma ki her şeyin başı iletişim! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

