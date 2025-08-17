18 Ağustos - 24 Ağustos Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta senin için hazırlıklarla dolu geçecek gibi görünüyor. Haftanın başında iş yerinde biraz geri planda kalabilirsin, ancak stratejik düşüncelerinle bu durumu lehine çevirebilirsin. Bu süreçte zihninin biraz dinlenmeye, sakinleşmeye ihtiyacı olacak. Bu nedenle, stresli durumları mümkün olduğunca uzak tutmaya çalış.

Haftanın ortasında ise Merkür ile Mars'ın altmışlığı, ekip çalışmalarında veya arkadaş çevrenle birlikte yürüttüğün bir projede hız kazanmanı sağlayacak. Bu enerjiyi verimli bir şekilde kullanarak, işlerini hızlandırabilirsin. Ardından gelen Başak Yeni Ayı ise perde arkasında yürüttüğün bir konuyu hayata geçirmen için seni teşvik edebilir. Gizli planlarının somut bir şekil alabileceği bu dönemde, adımlarını dikkatli atmayı ise unutma!

Sıra geldi aşka... Aşk hayatına baktığımızda ise bu hafta Güneş'in Başak burcuna geçişi, ilişkilerinde biraz daha içe dönük hissetmene neden olabilir. Bu süreçte partnerine karşı beklentilerini sakince gözden geçirecek, ilişkini daha sağlıklı bir seviyeye taşımanın yollarını arayacaksın. Bu dönemde, duygularını ve düşüncelerini açıkça ifade etmekten çekinme. Unutma ki her şeyin başı iletişim! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…