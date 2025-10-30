Sevgili Oğlak, bugün senin için özel bir gün olacak gibi görünüyor. Zira, gökyüzü senin için önemli mesajlarla dolu. Merkür ve Plüton'un oluşturduğu altmışlık, seni adeta bir satranç ustası gibi stratejik düşünmeye itiyor. İş hayatındaki hamlelerini bir grandmaster edasıyla gerçekleştiriyor, hedeflerine doğru emin ve kararlı adımlarla ilerliyorsun. Senin bu enerjin, bir satranç tahtasında nasıl bir zaferi garantileyorsa, iş hayatında da aynı başarıyı getirecek gibi duruyor.

Kariyerinde önemli bir dönemece geldiğini hissediyor olabilirsin. Belki bir anlaşma üzerinde çalışıyorsun, belki bir sunum hazırlıyorsun veya belki de tamamen yeni bir yön belirlemek üzeresin. Plüton'un etkileyici ve güçlü enerjisi, seni soğukkanlı ama aynı zamanda etkileyici bir figür haline getirebilir. İnsanlar etrafında bir güven duygusu hissetmeye başlayabilir ve söylediklerinde bir ağırlık, bir anlam arayabilir. İşte bu, senin iş konusunda gerçek bir otorite olduğunu herkesin anlaması için bir işaret olabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…