29 Eylül - 5 Ekim Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu haftan Mars ve Sirius'un kavuşumuyla başlıyor. Bu kavuşum, hem fiziksel hem de zihinsel olarak seni daha güçlü hissettirecek. Ancak bu enerji akışı bel ve sırt bölgende ağrılara sebep olabilir. Bu nedenle, özellikle bu hafta boyunca bel ve sırt bölgene ekstra özen göstermende fayda var. Belki biraz yoga veya hafif egzersizlerle vücudunu rahatlatabilirsin.

Hafta sonu ise Venüs ve Güney Ay Düğümü'nün etkisiyle duygusal hassasiyetin artabilir. Bu dönemde duygusal dalgalanmalar yaşaman normal. Ancak bu durumun seni fazla etkilememesi için sosyalleşmeyi ve hayata karışmayı düşün deriz. Hatta bize soracak olursan, bugünün hiç yalnız başına geçirme! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…