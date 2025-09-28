onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Oğlak Burcu
29 Eylül - 5 Ekim Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
29 Eylül 2025 - 5 Ekim 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 29 Eylül - 5 Ekim haftasında Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu haftan Mars ve Sirius'un kavuşumuyla başlıyor. Bu kavuşum, hem fiziksel hem de zihinsel olarak seni daha güçlü hissettirecek. Ancak bu enerji akışı bel ve sırt bölgende ağrılara sebep olabilir. Bu nedenle, özellikle bu hafta boyunca bel ve sırt bölgene ekstra özen göstermende fayda var. Belki biraz yoga veya hafif egzersizlerle vücudunu rahatlatabilirsin.

Hafta sonu ise Venüs ve Güney Ay Düğümü'nün etkisiyle duygusal hassasiyetin artabilir. Bu dönemde duygusal dalgalanmalar yaşaman normal. Ancak bu durumun seni fazla etkilememesi için sosyalleşmeyi ve hayata karışmayı düşün deriz. Hatta bize soracak olursan, bugünün hiç yalnız başına geçirme! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Bu Hafta Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

Oğlak burcu için para kapıda mı? 💰 Bu hafta finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın