29 Eylül - 5 Ekim Oğlak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

29 Eylül 2025 - 5 Ekim 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 29 Eylül - 5 Ekim haftası Oğlak ve yükselen Oğlak burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 29 Eylül - 5 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, haftanın ilk günlerinde, dinamik Mars ve parıldayan Sirius'un muhteşem dansı, iş hayatında ve kariyerindeki duruşunu daha kararlı ve hedefe odaklı bir şekilde şekillendiriyor. Bu dönemde, yeni sorumluluklara omuz vermek, projelerde liderlik etmek ve etrafındakileri motive etmek için içinde bir enerji patlaması yaşanıyor. Uzun vadeli hedeflerine doğru attığın bu kararlı adımlar, gelecekte somut kazançlar olarak kapını çalabilir. Yani, iş ve kariyer hayatında yeni bir sayfa açmak için kıvılcımlar saçan bir fırsat tam da karşında duruyor.

Haftanın ortasında ise Güneş’in gizemli Plüton ile yaptığı çarpıcı kare, iş hayatında ve projelerinde dönüşüm ihtiyacını ön plana çıkarıyor. Bazı durumlar beklenmedik bir şekilde evrilebilir. Ancak bu seni güçsüz bırakmak yerine strateji geliştirmen ve sorumluluk alman konusunda daha derin bir anlayışa yönlendirecek. Esnek yaklaşımın, haftanın bu döneminde seni bir adım öne çıkaracak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

