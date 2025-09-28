onedio
29 Eylül - 5 Ekim Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
29 Eylül 2025 - 5 Ekim 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının aşkla imtihanını ve 29 Eylül - 5 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 29 Eylül - 5 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta senin için oldukça özel bir hafta olacak gibi görünüyor. Romantizmin ve aşkın gezegeni Venüs, hayatımızın yönünü belirleyen Güney Ay Düğümü ile bir araya gelerek adeta bir aşk fırtınası yaratıyor. Bu kavuşum, geçmişte yaşadığın bir ilişkinin etkilerini yeniden hissetmene, belki de unuttuğun bir duyguyu yeniden canlandırmana neden olabilir.

Eski bir aşkın hatıraları belki de kalbinin kapısını çalabilir... Bu noktada kapanmamış bir aşk hikayesi yeniden gündeme gelebilir. Bu durum, biraz karmaşık gibi görünebilir, ancak aslında kalbinin derinliklerine kulak verip ne istediğine karar vermen için mükemmel bir fırsatın ta kendisi. Sahi; aşkta yeni bir sayfaya, temiz bir başlangıca ne dersin? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

