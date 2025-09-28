29 Eylül - 5 Ekim Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta senin için oldukça özel bir hafta olacak gibi görünüyor. Romantizmin ve aşkın gezegeni Venüs, hayatımızın yönünü belirleyen Güney Ay Düğümü ile bir araya gelerek adeta bir aşk fırtınası yaratıyor. Bu kavuşum, geçmişte yaşadığın bir ilişkinin etkilerini yeniden hissetmene, belki de unuttuğun bir duyguyu yeniden canlandırmana neden olabilir.

Eski bir aşkın hatıraları belki de kalbinin kapısını çalabilir... Bu noktada kapanmamış bir aşk hikayesi yeniden gündeme gelebilir. Bu durum, biraz karmaşık gibi görünebilir, ancak aslında kalbinin derinliklerine kulak verip ne istediğine karar vermen için mükemmel bir fırsatın ta kendisi. Sahi; aşkta yeni bir sayfaya, temiz bir başlangıca ne dersin? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…