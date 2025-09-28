29 Eylül - 5 Ekim Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu haftanın ilk günlerinde, enerjik Mars ve ışıltılı Sirius'un kavuşumu, iş hayatında ve kariyerinde seni kararlı ve hedef odaklı bir hale getiriyor. Bu dönemde, yeni sorumluluklar üstlenmek, projelerde liderlik yapmak ve çevreni motive etmek için adeta bir enerji fışkırıyorsun. Uzun vadeli hedeflerine doğru atacağın kararlı adımlar, gelecekte somut kazançlar olarak karşına çıkabilir. Yani, iş ve kariyer hayatında yeni bir sayfa açmanın tam zamanı!

Haftanın ortasında ise Güneş’in gizemli Plüton ile yaptığı kare, iş hayatında ve projelerinde dönüşüm ihtiyacını gündeme getiriyor. Bazı durumlar beklenmedik bir şekilde gelişebilir, ancak bu seni güçsüz kılmak yerine strateji geliştirmene ve sorumluluk almanda derinleşmene yardımcı olacak. Esnek yaklaşımın, haftanın bu günlerinde seni avantajlı konuma getirecek. Unutma, her zorluk bir fırsattır!

Gelelim aşka! Romantik Venüs ve Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu, geçmişten gelen bir ilişkinin etkilerini tekrar hissettirebilir. Eski bir duygunun yeniden canlanması veya kapatılmamış bir hikayenin gündeme gelmesi bir hayli olası. Bu hafta, kalbinin derinliklerine kulak verip ne istediğine karar vermen için mükemmel bir fırsat sunuyor. Belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açmanın zamanı gelmiştir, ne dersin? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…