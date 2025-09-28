onedio
29 Eylül - 5 Ekim Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

29 Eylül 2025 - 5 Ekim 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 29 Eylül - 5 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 29 Eylül - 5 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu haftanın ilk günlerinde, enerjik Mars ve ışıltılı Sirius'un kavuşumu, iş hayatında ve kariyerinde seni kararlı ve hedef odaklı bir hale getiriyor. Bu dönemde, yeni sorumluluklar üstlenmek, projelerde liderlik yapmak ve çevreni motive etmek için adeta bir enerji fışkırıyorsun. Uzun vadeli hedeflerine doğru atacağın kararlı adımlar, gelecekte somut kazançlar olarak karşına çıkabilir. Yani, iş ve kariyer hayatında yeni bir sayfa açmanın tam zamanı!

Haftanın ortasında ise Güneş’in gizemli Plüton ile yaptığı kare, iş hayatında ve projelerinde dönüşüm ihtiyacını gündeme getiriyor. Bazı durumlar beklenmedik bir şekilde gelişebilir, ancak bu seni güçsüz kılmak yerine strateji geliştirmene ve sorumluluk almanda derinleşmene yardımcı olacak. Esnek yaklaşımın, haftanın bu günlerinde seni avantajlı konuma getirecek. Unutma, her zorluk bir fırsattır!

Gelelim aşka! Romantik Venüs ve Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu, geçmişten gelen bir ilişkinin etkilerini tekrar hissettirebilir. Eski bir duygunun yeniden canlanması veya kapatılmamış bir hikayenin gündeme gelmesi bir hayli olası. Bu hafta, kalbinin derinliklerine kulak verip ne istediğine karar vermen için mükemmel bir fırsat sunuyor. Belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açmanın zamanı gelmiştir, ne dersin? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
