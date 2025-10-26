Sevgili Oğlak, bu hafta iş dünyasında bir süper kahraman gibi hissedeceksin. Çünkü Mars ile Satürn arasındaki kozmik üçgenin enerjisi seninle olacak. Bu, sabır ve disiplininin, senin en güçlü süper güçlerin olacağı anlamına geliyor. Uzun vadeli projelerde, bir dağcının zirveye doğru kararlı adımlarla tırmanışı gibi ilerleyebilir, hatta liderlik edebilirsin. Strateji ve planlama gerektiren görevlerde ise, bir satranç ustası gibi hamlelerini yapabilirsin.

Hafta ortasında, takım çalışmaları ve ortak projelerde biraz daha dikkatli olman gerekiyor. Ekip içinde bir orkestra şefi gibi uyumlu davranman, işlerin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayacak. Biliyoruz, sen bireysel başarıları, bir yıldız gibi sahnede tek başına parlamayı tercih ediyorsun. Ancak bu hafta enerjini doğru yönlendirmen, seni başarıya taşıyacak kişilerle birlikte yürümen ve sonunda yine senin alkış almanı sağlayacak. Unutma, enerjinin kime ve neye gittiği, bir yatırımcının hangi projeye yatırım yaptığı kadar önemli. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…