Sevgili Oğlak, bu hafta gökyüzünde oluşan Merkür ile Plüton altmışlığı, senin için oldukça etkileyici bir enerji yaratıyor. Bu enerji, zihnini daha yoğun bir şekilde kullanmana ve daha derin düşünmene neden olacak. Ancak, bu durum sadece zihinsel yoğunluğunu artırmakla kalmayıp aynı zamanda içsel farkındalığını da güçlendirecek.

Bu yoğun enerjiyi dengelemek ve kendini daha hafif hissetmek için günlük kısa meditasyonlar yapmayı düşünebilirsin. Ayrıca, bu hafta yaratıcı planlama seanslarına da zaman ayırabilirsin. Zihnini canlandırmak için sudoku, bulmaca, satranç ve sanat sana iyi gelecektir.