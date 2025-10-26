Sevgili Oğlak, bu hafta senin için oldukça renkli ve tutkulu geçecek gibi görünüyor. Mars ve Jüpiter'in oluşturduğu üçgen açı, ilişkinin enerjisini yükseltecek. Bu enerji dalgası, seni ve partnerini daha da yakınlaştıracak ve birlikte yeni deneyimler yaşamanı sağlayacak. Belki birlikte yeni bir hobiye başlarsınız, belki de uzun zamandır planladığınız bir tatili gerçekleştirirsiniz. Unutma, birlikte geçirilen kaliteli zaman, ilişkinin bağını güçlendirir. Bu arada, partnerine yapacağın sürprizlerle bu hafta aşkını bir kez daha ilan etmelisin!

Bekar Oğlaklar için de bu hafta oldukça hareketli geçecek. Mars ve Jüpiter'in enerjisi, seni 'her çiçekten bal' alma arzusuyla doldurabilir. Yeni insanlarla tanışmak, yeni deneyimler yaşamak için harika bir hafta seni bekliyor. Ancak unutma, her çiçekten bal alırken, kalbini kıracak dikenlere de dikkat etmelisin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…