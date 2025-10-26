onedio
27 Ekim - 2 Kasım Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

27 Ekim 2025 - 2 Kasım 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

26.10.2025 - 18:01

Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının aşkla imtihanını ve 27 Ekim - 2 Kasım haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 27 Ekim - 2 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta senin için oldukça renkli ve tutkulu geçecek gibi görünüyor. Mars ve Jüpiter'in oluşturduğu üçgen açı, ilişkinin enerjisini yükseltecek. Bu enerji dalgası, seni ve partnerini daha da yakınlaştıracak ve birlikte yeni deneyimler yaşamanı sağlayacak. Belki birlikte yeni bir hobiye başlarsınız, belki de uzun zamandır planladığınız bir tatili gerçekleştirirsiniz. Unutma, birlikte geçirilen kaliteli zaman, ilişkinin bağını güçlendirir. Bu arada, partnerine yapacağın sürprizlerle bu hafta aşkını bir kez daha ilan etmelisin! 

Bekar Oğlaklar için de bu hafta oldukça hareketli geçecek. Mars ve Jüpiter'in enerjisi, seni 'her çiçekten bal' alma arzusuyla doldurabilir. Yeni insanlarla tanışmak, yeni deneyimler yaşamak için harika bir hafta seni bekliyor. Ancak unutma, her çiçekten bal alırken, kalbini kıracak dikenlere de dikkat etmelisin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

