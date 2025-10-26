Sevgili Oğlak, bu hafta iş hayatında Mars ile Satürn üçgeninin etkisi altında olacaksın. Bu da demek oluyor ki, sabır ve disiplin senin en büyük yardımcın olacak. Uzun vadeli projelerde kararlılıkla ilerleyebilir, hatta sorumluluk alabilirsin. Özellikle strateji ve planlama gerektiren görevlerde parıldayabilirsin. Şimdi hedeflerine her zamankinden daha çok odaklan, çünkü bu sayede beklediğinden daha hızlı ilerleyebilirsin.

Hafta ortasında takım çalışmaları ve ortak projelerde dikkatli olman gerekiyor. Ekip içinde uyumlu davranman, işlerin sorunsuz ilerlemesini sağlayacak. Biliyoruz, bireysel başarıları tercih ediyorsun. Ancak enerjini doğru yönlendirmen, seni başarıya taşıyacak kişilerle yürüyüp yine alkışı alan sen olacaksın. Unutma, enerjinin kime ve neye gittiği önemli!

Peki ya aşk? Söz konusu aşk olduğunda tutkulara kapılmaya var mısın? Bu hafta özellikle de Mars ile Jüpiter'in üçgen açısı, seni ve ilişkini enerji ve tutkuyla dolduracak. Partnerinle birlikte hareket etmek ve birlikte yeni deneyimler yaşamak, aranızdaki bağı güçlendirecek. Ona romantik sürprizler yapmayı da unutma, çünkü bu duygusal atmosferi canlandıracak. Bu arada bekarsan, 'her çiçekten bal' almayı isteyen bir enerji ile dolabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…