27 Eylül Cumartesi Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün gökyüzünde Ay ve Venüs arasında bir kare oluşuyor ve bu durum sosyal çevrende bazı hayal kırıklıklarına yol açabilir. Arkadaşlarınla olan ilişkilerinde fazla beklenti içine girmen ya da kendini yeterince anlaşılmamış hissetmen, aranızda gereksiz bir gerginlik oluşturabilir. Bu durumda en iyisi biraz geri çekilmek ve durumu soğuk bir başla değerlendirmek olabilir.

Profesyonel hayatında ise bugün ekip çalışmaları senin için oldukça önemli olacak. Ortaklaşa yürüttüğün projelerde fikir ayrılıkları yaşansa bile, senin geniş vizyonun ve yaratıcı düşünme yeteneğin sayesinde her türlü sorunun üstesinden gelebileceksin. Yenilikçi ve özgün fikirlerinle, takımına ilham kaynağı olacak ve projenin başarıya ulaşmasında büyük rol oynayacaksın.

Aşk hayatında ise Ay'ın Yay burcuna geçişi, seni daha enerjik ve sosyal bir hale getiriyor. Sevgilinle birlikte katılacağın sosyal etkinlikler, ilişkine yeni bir heyecan ve canlılık getirebilir. Öte yandan eğer bekar bir Kova burcuysan, bugün arkadaş çevren aracılığıyla yeni biriyle tanışabilirsin. Kim bilir, belki de yeni bir aşk kapıda bekliyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…