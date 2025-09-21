22 Eylül - 28 Eylül Kova Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Kova, haftanın ilk ışıklarıyla birlikte Güneş, Terazi burcuna şık bir adım atıyor ve bu, senin hayat vizyonunu genişletme fırsatı sunuyor. Bu süreçte belki de yeni bir dil öğrenmek için bir kursa kaydolmak, kitapçıdan yeni bir kitap kapmak ya da bir sonraki büyük maceranı planlamak gibi eğitim ve yabancı kültürlerle ilgili konularla ilgilenmen gerekebilir.

Dikkat! Mars, Akrep burcuna hızlıca geçiş yapıyor ve bu, iş hayatında temponun artacağı anlamına geliyor. Yoğun bir hızlanma ve belki de biraz stres seni bekliyor. Ancak bu durum, enerjini ve hırsını daha da yükseltecek, bu yüzden endişelenme. Hafta ortasında Güneş ile Neptün'ün karşı karşıya gelmesi, maddi beklentilerin konusunda biraz hayal kırıklığına uğramana neden olabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…