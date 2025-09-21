onedio
Haberler
Yaşam
Astroloji
Kova Burcu
22 Eylül - 28 Eylül Kova Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
22 - 28 Eylül 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 22 Eylül - 28 Eylül haftası Kova ve yükselen Kova burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 22 Eylül - 28 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, haftanın ilk ışıklarıyla birlikte Güneş, Terazi burcuna şık bir adım atıyor ve bu, senin hayat vizyonunu genişletme fırsatı sunuyor. Bu süreçte belki de yeni bir dil öğrenmek için bir kursa kaydolmak, kitapçıdan yeni bir kitap kapmak ya da bir sonraki büyük maceranı planlamak gibi eğitim ve yabancı kültürlerle ilgili konularla ilgilenmen gerekebilir.

Dikkat! Mars, Akrep burcuna hızlıca geçiş yapıyor ve bu, iş hayatında temponun artacağı anlamına geliyor. Yoğun bir hızlanma ve belki de biraz stres seni bekliyor. Ancak bu durum, enerjini ve hırsını daha da yükseltecek, bu yüzden endişelenme. Hafta ortasında Güneş ile Neptün'ün karşı karşıya gelmesi, maddi beklentilerin konusunda biraz hayal kırıklığına uğramana neden olabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

