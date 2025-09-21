22 Eylül - 28 Eylül Kova Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta senin için oldukça enerjik ve dinamik bir dönemi işaret ediyor. Güneş’in Terazi burcuna geçişi, dolaşım sistemini güçlendirecek ve enerjini yükseltecek. Bu enerjiyi en iyi şekilde değerlendirmek için tempolu yürüyüşler yapmanı öneriyoruz. Bu sayede kan akışın canlanacak ve kendini daha zinde hissedeceksin.

Fakat haftanın sonuna doğru, gökyüzünde Mars ile Plüton arasında oluşacak kare açı, biraz sinirsel yorgunluk getirebilir. Bu dönemde aşırı zihinsel yüklerden uzak durman ve kafanı dinlendirmen oldukça önemli. Kendine biraz zaman ayırıp, doğa ile iç içe olabileceğin açık havada vakit geçirmen, hem bedenini hem de zihnini rahatlatacaktır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…