22 Eylül - 28 Eylül Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu haftanın başında Güneş, Terazi burcuna adım atıyor ve bu, senin vizyonunu genişletme fırsatı sunuyor. Bu süreçte belki de bir dil kursuna yazılmak, yeni bir kitap almak ya da seyahat planları yapmak gibi eğitim ve yabancı kültürlerle ilgili konular gündemini meşgul edebilir.

Mars'ın Akrep burcuna geçişiyle birlikte iş hayatında hız kazanmaya hazır ol. Yoğun bir tempo ve belki de biraz stres seni bekliyor. Ancak emin ol, bu durum senin enerjini ve hırsını daha da artıracak. Hafta ortasında Güneş ile Neptün'ün karşı karşıya gelmesi, maddi beklentilerin konusunda biraz hayal kırıklığına uğramana sebep olabilir. Ancak bu durumdan ders çıkarıp, beklentilerini biraz daha gerçekçi bir zemine oturtabilirsin.

Aşk hayatında ise, hafta ortasında Güneş ile Neptün'ün karşıt açısı, partnerinin sözlerini fazla idealize etme riskini gösteriyor. Bu durumda, her şeyi olduğu gibi kabul etmeyi ve gerçekçi olmayı unutmamalısın. Hafta sonuna doğru Güneş ile Uranüs'ün oluşturduğu üçgenle birlikte, ilişkine sürpriz bir canlılık ve heyecan gelebilir. Ama eğer bekarsan bu açı, sıra dışı ve özgür ruhlu biriyle tanışma ihtimalini güçlendiriyor. Belki de bu hafta sonu, yeni biriyle tanışmak için en doğru zaman! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…