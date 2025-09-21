22 Eylül - 28 Eylül Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu haftanın ortasında Güneş ile Neptün arasındaki karşıt açı, romantik ilişkilerinde biraz dikkatli olman gerektiğini işaret ediyor. Partnerinin sözlerini, belki de hak ettiğinden daha fazla idealize etme eğiliminde olabilirsin. Yani, onun her dediğini altın harflerle yazmayı bir kenara bırakmalı ve gerçekçi olmayı hatırlamalısın. Aşkta her şey güllük gülistanlık olmayabilir ve bu tamamen normal!

Güneş ile Uranüs'ün oluşturduğu üçgen ise ilişkine taze bir enerji, canlılık ve heyecan getirebilir. Belki de partnerinle birlikte yeni bir maceraya atılma zamanı gelmiştir. Eğer bekarsan, bu hafta sonu sana tam bir sürpriz olabilir! Güneş ile Uranüs arasındaki bu üçgen, sıra dışı ve özgür ruhlu biriyle karşılaşma ihtimalini artırıyor. Belki de bu hafta sonu, uzun zamandır beklediğin o özel kişiyle tanışmanın tam sırasıdır. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…