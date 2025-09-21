onedio
22 Eylül - 28 Eylül Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

22 - 28 Eylül 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 22 Eylül - 28 Eylül haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 22 Eylül - 28 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu haftanın ortasında Güneş ile Neptün arasındaki karşıt açı, romantik ilişkilerinde biraz dikkatli olman gerektiğini işaret ediyor. Partnerinin sözlerini, belki de hak ettiğinden daha fazla idealize etme eğiliminde olabilirsin. Yani, onun her dediğini altın harflerle yazmayı bir kenara bırakmalı ve gerçekçi olmayı hatırlamalısın. Aşkta her şey güllük gülistanlık olmayabilir ve bu tamamen normal!

Güneş ile Uranüs'ün oluşturduğu üçgen ise ilişkine taze bir enerji, canlılık ve heyecan getirebilir. Belki de partnerinle birlikte yeni bir maceraya atılma zamanı gelmiştir. Eğer bekarsan, bu hafta sonu sana tam bir sürpriz olabilir! Güneş ile Uranüs arasındaki bu üçgen, sıra dışı ve özgür ruhlu biriyle karşılaşma ihtimalini artırıyor. Belki de bu hafta sonu, uzun zamandır beklediğin o özel kişiyle tanışmanın tam sırasıdır. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

