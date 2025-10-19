Sevgili Kova, bu hafta senin için adeta bir enerji patlaması yaşanacak! Tüm bu enerjiyi nereden mi alacaksın? Terazi burcundaki Yeni Ay'dan! Bu enerji seni yeni bir yolculuğa, belki de hayatının en büyük macerasına çıkmaya davet ediyor. Bu yolculuk, bir eğitim programı olabilir, belki egzotik bir seyahat ya da belki de tamamen yeni bir iş projesi olabilir.

Ama bu hafta sadece Yeni Ay'ın enerjisi ile dolu değil. Merkür ile Mars'ın kavuşumu da bu hafta gerçekleşiyor. Bu kavuşum, düşüncelerini ve fikirlerini hızlı ve etkili bir şekilde eyleme dönüştürme yeteneğini artırıyor. Bu sayede, iş hayatında ve kişisel hayatında kararlarını daha hızlı ve daha net bir şekilde alabileceksin.

Haftanın ortasına geldiğinde ise, beklenmedik ve sürpriz gelişmeler seni bekliyor olacak. Bu gelişmeler, motivasyonunu tavana çıkaracak ve enerjini yükseltecek. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…