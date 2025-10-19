onedio
20 Ekim - 26 Ekim Kova Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
20 - 26 Ekim 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2025 - 18:05

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 20 Ekim - 26 Ekim haftası Kova ve yükselen Kova burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 20 Ekim - 26 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta senin için adeta bir enerji patlaması yaşanacak! Tüm bu enerjiyi nereden mi alacaksın? Terazi burcundaki Yeni Ay'dan! Bu enerji seni yeni bir yolculuğa, belki de hayatının en büyük macerasına çıkmaya davet ediyor. Bu yolculuk, bir eğitim programı olabilir, belki egzotik bir seyahat ya da belki de tamamen yeni bir iş projesi olabilir. 

Ama bu hafta sadece Yeni Ay'ın enerjisi ile dolu değil. Merkür ile Mars'ın kavuşumu da bu hafta gerçekleşiyor. Bu kavuşum, düşüncelerini ve fikirlerini hızlı ve etkili bir şekilde eyleme dönüştürme yeteneğini artırıyor. Bu sayede, iş hayatında ve kişisel hayatında kararlarını daha hızlı ve daha net bir şekilde alabileceksin. 

Haftanın ortasına geldiğinde ise, beklenmedik ve sürpriz gelişmeler seni bekliyor olacak. Bu gelişmeler, motivasyonunu tavana çıkaracak ve enerjini yükseltecek. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Astroloji Editörü
