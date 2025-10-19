onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 20 Ekim - 26 Ekim Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
20 - 26 Ekim 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2025 - 18:06

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 20 Ekim - 26 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 20 Ekim - 26 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta, Terazi burcundaki Yeni Ay'ın enerjisi seni yeni ufuklara doğru genişlemeye çağırıyor. Bu genişleme belki bir eğitim, belki bir seyahat ya da belki de tamamen yeni bir proje şeklinde karşına çıkabilir. Her ne olursa olsun, her heyecan verici yeni fırsat, bu haftadan itibaren hayatına taze bir soluk getirecektir! 

Bu hafta aynı zamanda Merkür ile Mars'ın kavuşumu da gerçekleşiyor. Bu durum, düşüncelerini ve fikirlerini hızlı ve etkili bir şekilde eyleme dönüştürme kapasiteni artırıyor. Bu sayede hem iş hayatında hem de kişisel hayatında daha hızlı ve daha net kararlar alabileceksin. Haftanın ortasına geldiğinde ise beklenmedik ve sürpriz gelişmeler seni bekliyor olacak. Bu gelişmeler, motivasyonunu artıracak ve enerjini yükseltecek.

Hadi biraz da aşktan konuşalım! Bu hafta, aşk tesadüfleri sevecek... Neptün'ün Balık burcundaki etkisiyle duygusal derinliğin artacak. Bir yandan da hayallere dalacak, her zamanki mantıklı bakış açını bir kenara bırakacaksın. Galiba sana aşkı, tatlı tesadüflerle getiren de bulacak. Plansız bir yürüyüş, bir kafede yalnız başına yediğin yemek ya da yolculuk esnasında yanına gelen kişi kalbini çalacak. Hadi, hayata karış ki aşkın tatlı sürprizleri seni bulsun! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Kova Burcu Yorumu

Aylık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Kova Burcu Yorumu

Yıllık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Kova Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Kova burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın