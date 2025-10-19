Sevgili Kova, bu hafta, Terazi burcundaki Yeni Ay'ın enerjisi seni yeni ufuklara doğru genişlemeye çağırıyor. Bu genişleme belki bir eğitim, belki bir seyahat ya da belki de tamamen yeni bir proje şeklinde karşına çıkabilir. Her ne olursa olsun, her heyecan verici yeni fırsat, bu haftadan itibaren hayatına taze bir soluk getirecektir!

Bu hafta aynı zamanda Merkür ile Mars'ın kavuşumu da gerçekleşiyor. Bu durum, düşüncelerini ve fikirlerini hızlı ve etkili bir şekilde eyleme dönüştürme kapasiteni artırıyor. Bu sayede hem iş hayatında hem de kişisel hayatında daha hızlı ve daha net kararlar alabileceksin. Haftanın ortasına geldiğinde ise beklenmedik ve sürpriz gelişmeler seni bekliyor olacak. Bu gelişmeler, motivasyonunu artıracak ve enerjini yükseltecek.

Hadi biraz da aşktan konuşalım! Bu hafta, aşk tesadüfleri sevecek... Neptün'ün Balık burcundaki etkisiyle duygusal derinliğin artacak. Bir yandan da hayallere dalacak, her zamanki mantıklı bakış açını bir kenara bırakacaksın. Galiba sana aşkı, tatlı tesadüflerle getiren de bulacak. Plansız bir yürüyüş, bir kafede yalnız başına yediğin yemek ya da yolculuk esnasında yanına gelen kişi kalbini çalacak. Hadi, hayata karış ki aşkın tatlı sürprizleri seni bulsun! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…