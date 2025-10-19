onedio
20 Ekim - 26 Ekim Kova Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
20 - 26 Ekim 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2025 - 18:05

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 20 Ekim - 26 Ekim haftasında Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta bedenin dinlenmek ruhun hareket etmek isteyecek... Sağlığın konusunda da ikilemler de söz konusu olacak. Dikkatli ol, Terazi burcundaki Yeni Ay, seni kararsızlıklara sevk edecek. 

Özellikle de bir tedavi sürecine başlamak, doktor seçimi gibi konularda kararsızlığın süreyi uzatacak. Elbette böyle önemli konular aceleye gelmez ancak içinde geçeni ve doğruyu zaten biliyor olabilirsin. Biraz dinlen, iyice düşün, içindeki sesi de dinle ve son kararı ver. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Astroloji Editörü
