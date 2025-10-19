Sevgili Kova, bu hafta bedenin dinlenmek ruhun hareket etmek isteyecek... Sağlığın konusunda da ikilemler de söz konusu olacak. Dikkatli ol, Terazi burcundaki Yeni Ay, seni kararsızlıklara sevk edecek.

Özellikle de bir tedavi sürecine başlamak, doktor seçimi gibi konularda kararsızlığın süreyi uzatacak. Elbette böyle önemli konular aceleye gelmez ancak içinde geçeni ve doğruyu zaten biliyor olabilirsin. Biraz dinlen, iyice düşün, içindeki sesi de dinle ve son kararı ver. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…