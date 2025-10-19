Sevgili Kova, bu hafta aşkın tatlı ve beklenmedik sürprizlerine hazır ol. Evrenin gizemli gücü Neptün, Balık burcunda seni etkileyecek ve duygusal derinliklerine yeni bir boyut katacak. Bu hafta, mantığını bir kenara bırakıp duygusal yanını daha çok ön plana çıkaracaksın. Hayallerin ve gerçeklerin iç içe geçtiği bu dönemde, kendini şaşırtıcı bir aşk hikayesinin içinde bulabilirsin.

Bir yürüyüşe çıktığında, belki de bir parkta, gözlerin bir anda çarpışabilir. Ya da belki de en sevdiğin kafede tek başına otururken, karşına çıkan bir yüz, kalbinde beklenmedik bir aşkın kıvılcımlarını çakabilir. Belki de bir yolculuk esnasında, yan koltuğa oturan bir yabancı, beklenmedik bir aşkın kapılarını aralayabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…