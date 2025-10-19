onedio
20 Ekim - 26 Ekim Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu
20 - 26 Ekim 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2025 - 18:00

Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 20 Ekim - 26 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 20 Ekim - 26 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta aşkın tatlı ve beklenmedik sürprizlerine hazır ol. Evrenin gizemli gücü Neptün, Balık burcunda seni etkileyecek ve duygusal derinliklerine yeni bir boyut katacak. Bu hafta, mantığını bir kenara bırakıp duygusal yanını daha çok ön plana çıkaracaksın. Hayallerin ve gerçeklerin iç içe geçtiği bu dönemde, kendini şaşırtıcı bir aşk hikayesinin içinde bulabilirsin.

Bir yürüyüşe çıktığında, belki de bir parkta, gözlerin bir anda çarpışabilir. Ya da belki de en sevdiğin kafede tek başına otururken, karşına çıkan bir yüz, kalbinde beklenmedik bir aşkın kıvılcımlarını çakabilir. Belki de bir yolculuk esnasında, yan koltuğa oturan bir yabancı, beklenmedik bir aşkın kapılarını aralayabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
