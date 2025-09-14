15 Eylül Pazartesi Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün aşk hayatında sosyal etkileşimlerin ön planda olduğunu fark edeceksin. Belki bir kafede otururken, belki de bir arkadaşının doğum günü partisinde yeni yüzlerle karşılaşabilirsin. Eğer bekarsan, bu yeni tanışıklıkların kalbinin kapılarını yeni bir aşka açma ihtimali de var. Kim bilir, belki de o özel kişiyle tanışmanın tam zamanıdır!

Öte yandan eğer bir ilişkin varsa, bugün sevgilinle arandaki uyum ve anlayışın daha da güçlendiğini hissedeceksin. Belki birlikte geçirdiğiniz zamanı daha da özel kılacak sıcak paylaşımlar ve küçük sürprizler yapabilirsin. Belki de ona uzun zamandır almak istediğin o özel hediye tam da bugün için biçilmiş kaftandır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…