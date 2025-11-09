onedio
article/comments-white
article/share-white
Kova Burcu right-white
10 - 16 Kasım 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.11.2025 - 18:01

Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 10 Kasım - 16 Kasım haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 10 Kasım - 16 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta senin için aşk dolu bir hafta olacağını söyleyebiliriz. Çünkü gökyüzünde Güneş ve Jüpiter bir araya geliyor ve bu buluşma, aşk hayatında yeni bir sayfa açmanın tam zamanı olduğunu işaret ediyor.

İşte şimdi, arkadaşlıkla başlayan bir ilişkinin aşka dönüşmesi, belki de hiç beklemediğin bir anda karşına çıkabilir. Kim bilir, belki de bu kişiye karşı hislerin sadece arkadaşlıkla sınırlı değildir. Bu durumda, duygularını ifade etmek için mükemmel bir zaman olabilir. Unutma, bazen en güzel aşklar en yakın arkadaşlıklardan doğar.

Eğer zaten bir ilişkin varsa, bu dönemde partnerinden alacağın duygusal destek artabilir. Bu, beraber büyüme ve gelişme fırsatını yakalayabileceğin bir dönem olacak. Bu süreç, ilişkinizi daha da güçlendirirken, bir yandan da sizi birbirinize daha da yakınlaştırabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

