Sevgili Kova, bu hafta senin için aşk dolu bir hafta olacağını söyleyebiliriz. Çünkü gökyüzünde Güneş ve Jüpiter bir araya geliyor ve bu buluşma, aşk hayatında yeni bir sayfa açmanın tam zamanı olduğunu işaret ediyor.

İşte şimdi, arkadaşlıkla başlayan bir ilişkinin aşka dönüşmesi, belki de hiç beklemediğin bir anda karşına çıkabilir. Kim bilir, belki de bu kişiye karşı hislerin sadece arkadaşlıkla sınırlı değildir. Bu durumda, duygularını ifade etmek için mükemmel bir zaman olabilir. Unutma, bazen en güzel aşklar en yakın arkadaşlıklardan doğar.

Eğer zaten bir ilişkin varsa, bu dönemde partnerinden alacağın duygusal destek artabilir. Bu, beraber büyüme ve gelişme fırsatını yakalayabileceğin bir dönem olacak. Bu süreç, ilişkinizi daha da güçlendirirken, bir yandan da sizi birbirinize daha da yakınlaştırabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…