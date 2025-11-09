Sevgili Kova, bu hafta seni biraz inişli çıkışlı bir enerji dalgası bekliyor. Haftanın ilk günlerinde kendini bir an coşku dolu hissederken, bir sonraki an tüm enerjinin tükendiğini hissedebilirsin. Bu dalgalanmaların etkisini en aza indirmek için, belki biraz daha fazla dinlenmeyi ve enerjini dikkatli bir şekilde yönetmeyi düşünebilirsin.

Zira, hafta sonuna doğru Güneş ve Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, bedenini ve zihnini senkronize ediyor. Bu durum, enerjinin ve performansının artmasına yardımcı olacak. Ritmini yakaladığında, kendini daha enerjik ve daha verimli hissedeceksin. Bu hafta sonu, belki de bir proje üzerinde çalışmayı veya belki de yeni bir hobiye başlamayı düşünebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…