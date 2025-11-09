Sevgili Kova, bu hafta Jüpiter'in Yengeç burcunda retroya geçişiyle başlıyor. Bu durum, iş dünyasında bazı değişikliklere yol açabilir. İş yerinde eskiden yaptığın görevlerin tekrar gündeme gelmesi, iş düzenini yeniden yapılandırmanı gerektirebilir. Değişim başta hoşuna gitmese de aslında bu senin için bir fırsat olabilir. Zira, sorumluluklarını akıllıca organize etmek, enerjini tüketmez; aksine seni daha da güçlendirir. Sağlıklı sınırlar belirlemek, iş hayatında daha verimli olmanı sağlar.

Haftanın ortasında ise Merkür ve Mars'ın kavuşumu, sosyal çevrende adeta bir enerji patlaması yaratıyor. Bu enerji dalgası, yeni fikirlerin, iş birliklerinin ve ekip çalışmalarının önünü açıyor. Bu dönemde, fikirlerini paylaşmaktan çekinme. Yeni iş fikirleri ve yaratıcı projeler bu sayede ortaya çıkabilir.

Sırada aşk var! Güneş ve Jüpiter'in üçgeni, aşk hayatında yeni bir sayfa açıyor... Arkadaşlıktan aşka evrilen bir ilişki, seni şaşırtır mıydı? Belki de sen de ona sadece arkadaş olarak bakmıyorsundur. Şimdi itiraf zamanı! Tabii eğer zaten bir ilişkin varsa, bu dönemde duygusal desteğin artabilir. Partnerinle birlikte büyüme huzurunu yaşayabilirsin. Bu durum, ilişkini daha da güçlendirir ve sizi birbirinize daha da yakınlaştırır. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…