10 Kasım - 16 Kasım Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
10 - 16 Kasım 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.11.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 10 Kasım - 16 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 10 Kasım - 16 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta Jüpiter'in Yengeç burcunda retroya geçişiyle başlıyor. Bu durum, iş dünyasında bazı değişikliklere yol açabilir. İş yerinde eskiden yaptığın görevlerin tekrar gündeme gelmesi, iş düzenini yeniden yapılandırmanı gerektirebilir. Değişim başta hoşuna gitmese de aslında bu senin için bir fırsat olabilir. Zira, sorumluluklarını akıllıca organize etmek, enerjini tüketmez; aksine seni daha da güçlendirir. Sağlıklı sınırlar belirlemek, iş hayatında daha verimli olmanı sağlar.

Haftanın ortasında ise Merkür ve Mars'ın kavuşumu, sosyal çevrende adeta bir enerji patlaması yaratıyor. Bu enerji dalgası, yeni fikirlerin, iş birliklerinin ve ekip çalışmalarının önünü açıyor. Bu dönemde, fikirlerini paylaşmaktan çekinme. Yeni iş fikirleri ve yaratıcı projeler bu sayede ortaya çıkabilir. 

Sırada aşk var! Güneş ve Jüpiter'in üçgeni, aşk hayatında yeni bir sayfa açıyor... Arkadaşlıktan aşka evrilen bir ilişki, seni şaşırtır mıydı? Belki de sen de ona sadece arkadaş olarak bakmıyorsundur. Şimdi itiraf zamanı! Tabii eğer zaten bir ilişkin varsa, bu dönemde duygusal desteğin artabilir. Partnerinle birlikte büyüme huzurunu yaşayabilirsin. Bu durum, ilişkini daha da güçlendirir ve sizi birbirinize daha da yakınlaştırır. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

