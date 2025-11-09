Sevgili Kova, bu haftaya Jüpiter'in Yengeç burcunda geri hareketiyle başlıyoruz. Bu, iş dünyasının hızlı ritminde bazı değişikliklerin habercisi olabilir. İş yerinde eski görevlerin tekrar gündeme gelmesi, belki de iş düzenini yeniden yapılandırmanı gerektirebilir. Belki de bu durum başta hoşuna gitmeyebilir, ancak bu durumun aslında senin için bir fırsat olduğunu görmelisin. Sorumluluklarını akıllıca organize etmek, enerjini tüketmez; aksine seni daha da güçlendirir. Sağlıklı sınırlar belirlemek, iş hayatında daha verimli olmanı sağlar. Yani, bu dönemi bir yeniden yapılanma ve güçlenme süreci olarak görebilirsin.

Haftanın ortasında ise hızlı düşünen Merkür ile enerjik Mars'ın kavuşumu, sosyal çevrende adeta bir enerji patlaması yaratabilir. Bu enerji dalgası, yeni fikirlerin, iş birliklerinin ve ekip çalışmalarının önünü açabilir. Bu dönemde, fikirlerini paylaşmaktan çekinme. Yeni iş fikirleri ve yaratıcı projeler de ancak bu sayede ortaya çıkabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…