Haberler
Yaşam
Astroloji
Kova Burcu
1 Eylül - 7 Eylül Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
1 - 7 Eylül 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 1 Eylül - 7 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 1 Eylül - 7 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta seninle biraz yıldızlar arasında bir yolculuğa çıkacağız! Satürn'ün Balık burcuna retro dönüşü, finansal konularda daha dikkatli olman gerektiğini hatırlatıyor. Özellikle paranın kıymetini bilmek her zaman önemli ama bu hafta biraz daha fazla dikkat etmekte fayda var. Kim bilir, belki de bu sayede cüzdanın daha dolgun kalabilir.

Haftanın ortasına geldiğimizde, Merkür'ün Başak burcuna geçişiyle birlikte finansal projelerin ve ortaklı gelirlerin üzerindeki sis perdesi kalkıyor. Vergi, kredi veya miras gibi konuları düzenleme fırsatı bulabilirsin. Hani derler ya, düzenli olmak her işin başıdır diye, işte tam da bu noktada düzenin önemini bir kez daha anlıyoruz. Haftanın sonunda ise Balık Dolunayı ve Ay Tutulması, maddi dengende belirleyici bir kararın işaretlerini veriyor. Bu, belki de büyük bir ödeme ya da kazanç anlamına gelebilir. 

Aşk hayatında ise Dolunay, tutkularını ve bağlılık ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Partnerinle aranda güçlü bir samimiyet doğabilir. Hani derler ya, aşkın gücü her şeyi yener diye, işte tam da bu noktada aşkın gücünü bir kez daha anlıyoruz. Gelelim bekar Kova burçlarına! Maddi ortaklık içeren bir bağın romantizme dönüşme ihtimali oldukça yüksek. Belki de aşk, tam da beklenmedik bir yerden çıkıp gelecek. Kim bilir? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

