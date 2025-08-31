1 Eylül - 7 Eylül Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta gökyüzü senin için oldukça hareketli ve duygusal bir atmosfer vaat ediyor. Evet, bu hafta Balık Dolunayı'nın etkisi altındayız ve bu durum, senin gibi hava elementi olan bir burç için oldukça çarpıcı etkiler yaratabilir.

Balık Dolunayı, içsel dünyanda derinlere dalmanı sağlayacak. Bu süreçte, tutkularını ve bağlılık ihtiyacını daha net bir şekilde fark edeceksin. Belki de bu süreçte, duygusal ihtiyaçlarının ne olduğunu daha iyi anlayacak ve bu ihtiyaçları karşılamak için adımlar atacaksın.

Aşk hayatında ise, partnerinle aranda güçlü bir samimiyetin doğabileceği bir döneme giriyorsun. Birlikte geçirdiğin zaman, duygusal bağını daha da güçlendirecek ve belki de aşkın gücünü bir kez daha anlayacaksın. Bekar Kova burçları için de ilginç bir hafta olacak. Maddi ortaklık içeren bir bağın romantizme dönüşme ihtimali oldukça yüksek. Belki de aşk, tam da beklenmedik bir yerden çıkıp gelecek. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…