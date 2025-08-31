onedio
1 Eylül - 7 Eylül Kova Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

1 - 7 Eylül 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 1 Eylül - 7 Eylül haftası Kova ve yükselen Kova burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 1 Eylül - 7 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta Satürn'ün Balık burcuna retro dönüşü, finansal konularda daha dikkatli olman gerektiğini fısıldıyor kulağına. Paranın kıymetini bilmek her zaman önemli, ama bu hafta cüzdanını daha sıkı tutman gerekebilir. Kim bilir, belki de bu sayede cüzdanın daha dolgun kalabilir ve bir sonraki alışveriş turunda daha rahat edersin.

Haftanın ortasına geldiğimizde, Merkür'ün Başak burcuna geçişiyle birlikte finansal projelerin ve ortaklı gelirlerin üzerindeki sis perdesi kalkıyor. Vergi, kredi veya miras gibi konuları düzenleme fırsatı bulabilirsin. Düzenli olmak her işin başıdır derler ya, işte tam da bu noktada düzenin önemini bir kez daha anlıyoruz. Haftanın sonunda ise Balık Dolunayı ve Ay Tutulması, maddi dengende belirleyici bir kararın işaretlerini veriyor. Bu, belki de büyük bir ödeme ya da kazanç anlamına gelebilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

